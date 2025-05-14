Спикер парламента Армении поблагодарил Токаева за содействие в мирном процессе с Азербайджаном

Спикер армянского парламента Ален Симонян поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за содействие в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Во время встречи в Астане Токаев подчеркнул, что Армения является надежным партнером Казахстана в регионе Южного Кавказа. Он отметил поступательное развитие двусторонних отношений по многим направлениям, чему способствует регулярный политический диалог, а также расширение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Ален Симонян, в свою очередь, подчеркнул важность укрепления доверительных политических связей и межпарламентского взаимодействия как ключевого элемента армяно-казахстанского диалога. Он также выразил заинтересованность Иревана в активном расширении торгово-экономического сотрудничества и призвал к практическим шагам по увеличению объемов взаимной торговли.

«Армянская сторона выразила признательность Казахстану за усилия, направленные на достижение мира между Арменией и Азербайджаном», — говорится в официальном сообщении.

Источник: Sputnik-Армения