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США и Саудовская Аравия будут координировать процесс отмены санкций против Сирии

First News Media17:24 - Сегодня
США и Саудовская Аравия будут координировать процесс отмены санкций против Сирии

Вашингтон и Эр-Рияд будут координировать процесс отмены санкционных ограничений, введенных против Сирии во время правления Башара Асада.

Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

«США начнут работу над механизмом снятия санкций, которые были введены против Сирии. Королевство будет координировать с американской администрацией процессуальные вопросы, связанные с отменой санкций», - сказал глава саудовского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Эр-Рияде.

Он также отметил, что Саудовская Аравия продолжит оказывать Сирии экономическую поддержку, которая может активизироваться после снятия ограничений.

«Мы надеемся, что санкции против Сирии будут отменены в ближайшее время», - добавил министр.

Источник: ТАСС

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