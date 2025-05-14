Трамп оценил прошедшую встречу с президентом Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде прошла замечательно.
Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.
Трамп описал президента Сирии как молодого, привлекательного парня с очень сильным прошлым. По его мнению, у аш-Шараа есть реальный шанс удержать ситуацию под контролем.
Глава Белого дома подчеркнул, что такие отношения, как у него со странами в регионе, являются полезными для Израиля.
До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп во время встречи с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа призвал его подписать «Авраамовы соглашения» с Израилем.
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