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В Средиземном море у берегов Турции произошло сильное землетрясение

First News Media09:03 - Сегодня
В Средиземном море у берегов Турции произошло сильное землетрясение

Сильное землетрясение произошло в акватории Средиземного моря у побережья Турции.

Управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило, что землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано в 01:51 по местному времени у побережья района Датча, провинция Мугла.

Подземные толчки произошли в 155 километрах от Датчи на глубине 20,41 километра под водой. Сейсмическая активность ощущалась во многих прибрежных городах региона.

Губернатор провинции Мугла Идрис Акбыйык сообщил, что негативных последствий и разрушений зафиксировано не было.

Источник: Haberler

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