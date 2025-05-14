В Средиземном море у берегов Турции произошло сильное землетрясение

Сильное землетрясение произошло в акватории Средиземного моря у побережья Турции.

Управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило, что землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано в 01:51 по местному времени у побережья района Датча, провинция Мугла.

Подземные толчки произошли в 155 километрах от Датчи на глубине 20,41 километра под водой. Сейсмическая активность ощущалась во многих прибрежных городах региона.

Губернатор провинции Мугла Идрис Акбыйык сообщил, что негативных последствий и разрушений зафиксировано не было.

Источник: Haberler