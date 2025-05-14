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Конституционный суд Грузии получит возможность аннулировать партии

First News Media10:05 - Сегодня
Конституционный суд Грузии получит возможность аннулировать партии

Парламент Грузии принял во вторник поправки в Закон «О политических объединениях граждан», направленные на запрет политических сил, нацеленных на насильственное изменение конституционного строя, посягательство на независимость страны, разжигание национальной, религиозной или социальной розни.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

Согласно закону, Конституционный суд вправе запретить деятельность подобных политических сил.

«Поправки в закон «О политическом объединении граждан» поддержали 80 депутатов, против не высказался никто», — говорится в публикации.

Закон установит время принятия Конституционным судом решения о запрете деятельности партий. Оно будет составлять 90 дней. Однако если решение должно быть вынесено в предвыборный период, то срок сокращается до 14 дней.

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