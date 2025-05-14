Обвиняемого в избиении Арарата Мирзояна осудили на 3 года

Ара Бадояна, одного из обвиняемых в избиении главы МИД Армении Арарата Мирзояна, осудили на 3 года.

Об этом сообщает Armlur.

При этом в заключении ему осталось провести год и 11 месяцев.

Как отмечает издание, после оглашения решения в суде общей юрисдикции состояние Бадояна ухудшилось, пришлось вызвать «скорую».

Ранее председатель Следственного комитета Армении Артур Погосян заявил в Национальном собрании, что скоро будут новые задержания в рамках дела о покушении на экс-спикера парламента Арарата Мирзояна, ныне возглавляющего МИД Армении.

В ночь на 10 ноября 2020 года, после сообщения о подписании главами Азербайджана, России и Армении трехстороннего заявления, в Иреване начались массовые беспорядки перед зданиями парламента, правительства, а также у правительственных дач.

Погромщики ворвались в здание НС. Помимо этого, заметив на перекрестке улиц Демирчяна и Прошяна автомобиль Мирзояна, напали и избили его. Тогдашнего спикера парламента госпитализировали в бессознательном состоянии с многочисленными переломами и другими травмами.

Согласно материалам следствия, Бадоян присоединился к участникам массовых беспорядков, применившим насилие в отношении Арарата Мирзояна, прорвался сквозь их ряды, подошел к уже лежавшему на земле Арарату Мирзояну и ударил его ногой.

Сам Бадоян вину не признает. Ранее он заявлял, что действительно хотел ударить Мирзояна, но не думает, что ему удалось это сделать. По его словам, когда он подошел к Мирзояну, тот уже лежал на земле.