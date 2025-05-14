Германия и Армения заявляют о готовности к расширению оборонного сотрудничества

Находящийся в Берлине министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Об этом передают армянские СМИ.

По сообщению пресс-службы минобороны РА, в ходе встречи были обсуждены состояние германо-армянского сотрудничества и перспективы его развития.

Стороны высоко оценили нынешний уровень взаимодействия и выразили готовность к его расширению, а также обсудили вопросы региональной и международной безопасности.