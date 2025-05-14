Германия и Армения заявляют о готовности к расширению оборонного сотрудничества
Находящийся в Берлине министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом.
Об этом передают армянские СМИ.
По сообщению пресс-службы минобороны РА, в ходе встречи были обсуждены состояние германо-армянского сотрудничества и перспективы его развития.
Стороны высоко оценили нынешний уровень взаимодействия и выразили готовность к его расширению, а также обсудили вопросы региональной и международной безопасности.
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