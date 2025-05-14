США отказались от участия в саммите G20

США приостановили подготовку к саммиту "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в ноябре в Южно-Африканской республике (ЮАР).

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

"Совет национальной безопасности Белого дома приказал агентствам и ведомствам США приостановить работу с конференцией "Большой двадцатки", которую в этом году должна провести Южная Африка", — сказано в сообщении.

Отмечается, что это решение сняло неопределенность внутри администрации, где ранее шли споры о целесообразности участия в мероприятии, требующем длительной межведомственной координации и подготовки.