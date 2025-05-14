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Сына Сейрана Оганяна обвиняют в провале операции в направлении Лелетепе - ОБНОВЛЕНО

First News Media13:17 - Сегодня
Сына Сейрана Оганяна обвиняют в провале операции в направлении Лелетепе - ОБНОВЛЕНО

Прокуратура Армении обвиняет сына главы фракции «Армения», бывшего министра обороны Сейрана Оганяна – Артура Оганяна в провале операции по предотвращению прорыва азербайджанских ВС в направлении Лелетепе в ходе 44-дневной войны.

В частности, по данным следствия, командир части Артур Оганян проявил халатность, не выполнил надлежащим образом свои служебные обязанности 6-7 октября 2020 г., что привело к тяжким последствиям.

Как сообщает прокуратура, 6 октября Оганян получил поручение перейти в наступление в направлении Горадиз-Лелетепе и восстановить прорванную линию обороны.

Однако из-за ненадлежащего исполнения поручения, отсутствия взаимодействия между подразделениями, нарушения порядка движения, беспорядочного распределения сил, отсутствия дальнейшего планирования до места дислокации добралось намного меньше личного состава и техники, что привело к провалу боевой задачи.

В рамках того же производства выяснилось, что командир батальона части подполковник Г.А. отказался от участия в выполнении боевой задачи якобы для подсчета оружия и боеприпасов. Он развернул идущий в атаку батальон без разрешения руководства и вернулся на прежние позиции.

Еще один командир батальона Г.М. перевернулся в противотанковом рве на танке. И хотя выбрался невредимым, отказался от продолжения атаки силами своего подразделения, оставшись на месте.

В отношении Оганяна инициировано преследование по статье «Халатное отношение к службе во время военного положения, войны или в боевой обстановке», в отношении Г.А. и Г.М. – «Отказ от исполнения обязанностей военной службы во время военного положения».

Ранее, в том числе и из-за провала этой операции (и другому эпизоду), бывший командующий войсками сепаратистов, генерал Джалал Арутюнян был приговорен к 5,5 годам лишения свободы.

Источник: Sputnik-Армения

11:28

В Армении в суд направлено еще одно дело в отношении командиров воинской части и батальонов, не выполнивших приказы в ходе 44-дневной войны.

Об этом сообщает News.am.

В прокуратуре сообщили, что в результате расследования уголовного дела Следственным комитетом было установлено, что командир воинской части полковник А.О. в период с 6-го по 7 октября 2020 года проявил халатное отношение к исполнению своих служебных обязанностей, исполнял их ненадлежащим образом, что повлекло по неосторожности тяжкие последствия.

В частности, 6 октября 2020 года А.О., получив приказ начать наступление на западной окраине Горадиза в направлении Ляля-Иляг и восстановить прорванную линию обороны, не выполнил его.

В ходе расследования установлено, что командир батальона Н-ской воинской части подполковник Г.А., будучи участником контратаки 7 октября 2020 года, был обязан направить подчиненное ему подразделение в атаку, в том числе в направлении Ляля-Иляг, западного склона горы Горадиз, однако под предлогом подсчета имевшихся потерь в вооружении и боеприпасах, с намерением не принимать активного участия в боевых действиях отказался от дальнейшего выполнения боевой задачи.

Г.А. приказал личному составу батальона отклониться от назначенного маршрута, проигнорировал предложение установить связь с вышестоящим командованием, а затем без разрешения старшего командира отдал приказ всему личному составу батальона развернуться и вернуться обратно, не продолжая контратаки.

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