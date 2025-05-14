Эрдоган принял участие в переговорах с лидерами США, Саудовской Аравии и Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в переговорах с президентом США Дональдом Трампом, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа.
Президент Турции принимал участие во встрече в онлайн-формате из Президентского комплекса в Анкаре.
Источник: TRT Haber
11:50
Президент США Дональд Трамп проводит переговоры с новым главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа.
Лидеры двух стран встретились в Эр-Рияде перед началом саммита США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
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