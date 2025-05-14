Эрдоган принял участие в переговорах с лидерами США, Саудовской Аравии и Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в переговорах с президентом США Дональдом Трампом, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа.

Президент Турции принимал участие во встрече в онлайн-формате из Президентского комплекса в Анкаре.

Источник: TRT Haber

11:50

Президент США Дональд Трамп проводит переговоры с новым главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа.

Лидеры двух стран встретились в Эр-Рияде перед началом саммита США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.