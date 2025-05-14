Для представителей СМИ проводится тренинг по кибербезопасности - ФОТО

В Баку для представителей медиасубъектов проводится тренинг по кибербезопасности, совместно организованный Агентством инноваций и цифрового развития (АИЦР), Агентством развития медиа, Службой электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта, а также ООО AzInTelecom, функционирующим в составе Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON Holding).

Целью тренинга является информирование представителей СМИ о современных киберугрозах, содействие повышению устойчивости СМИ и готовности к противостоянию этим угрозам.

В тренинге приняли участие заведующий сектором Администрации Президента Эльмир Велизаде, председатель Правления АИЦР Фарид Османов, исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, руководитель СЭБ Самир Расулов. В выступлениях были затронуты произошедшие киберинциденты и уровень киберустойчивости в секторе медиа, а также подчеркнута важность совершенствования ИТ-инфраструктуры и усиления мер кибербезопасности в медиасубъектах.

В учебных сессиях, в которых принимают участие представители более пятидесяти медиасубъектов, эксперты из профильных государственных учреждений, а также инструкторы из Технологического института Technion Израиля и Центра кибербезопасности Азербайджана, рассматриваются такие важные для СМИ вопросы, как киберустойчивость, превентивные меры по предотвращению киберинцидентов, методы фишинга и социальной инженерии, защита учетных записей медиаструктур в социальных сетях, а также рекомендуемые облачные сервисы для обеспечения безопасности.

Источник: АЗЕРТАДЖ