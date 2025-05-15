Клевета и оскорбление довели известную певицу до тюрьмы
Арестована певица Дениз Асадова.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, соответствующий приговор был вынесен Бинагадинским районным судом.
На основании жалобы адвоката Асима Аббасова, поданной в порядке частного обвинения, Дениз Асадова была приговорена к 7 месяцам лишения свободы.
Информацию Report подтвердил адвокат Асим Аббасов.
Отметим, что адвокат подал в суд на Дениз Асадову за распространение сведений клеветнического и оскорбительного характера в его адрес.
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