Захарова: переговоры в Стамбуле перенесли на вторую половину дня

Переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны.

Как передает ТАСС, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российская сторона настроена на серьезные переговоры в Турции, заявила также Захарова.

«Как это было уже заявлено неоднократно, российская сторона настроена на серьезные переговоры. Российская делегация прибыла в Стамбул и готова к серьезной работе», - сказала Захарова в ходе брифинга в Москве.