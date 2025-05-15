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В США увеличат вооруженные силы

First News Media14:42 - Сегодня
В США увеличат вооруженные силы

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении увеличить вооруженные силы США и их финансирование.

Об этом он сказал в ходе выступления перед военнослужащими на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, передает РИА Новости.

«Американская армия скоро станет больше, лучше, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы только что приняли бюджет», — заявил американский лидер.

По его словам, это был самый большой военный бюджет за всю историю Соединенных Штатов. Речь идет о более $1 трлн.

В начале апреля Трамп заявил, что его администрация одобрила увеличение оборонного бюджета США до $1 трлн. На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер сказал, что в мире «много плохих сил», поэтому и американское государство должны быть сильными. По его словам, больше денег на содержание армии ранее не выделял никто. Об увеличении расходов на армию политик высказался, говоря об операции против йеменских хуситов.

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