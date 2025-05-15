Зеленский назвал визит в Турцию посланием для Путина - ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свой визит в Турцию «очень четким посланием» для российского лидера Владимира Путина. Его слова приводит Sky News.

Так по прибытии в Анкару он ответил на вопрос о том, есть ли у него «сообщение для Владимира Путина».

«Я здесь. Я думаю, что это очень четкое послание», — сказал Зеленский.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Зеленский назвал «бутафорской» российскую делегацию, которая прилетела в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта. Он отмечал, что хочет встретиться непосредственно с Путиным.

Источник: Газета.ру