США одобрили продажу Турции ракет на сумму более $300 млн

США одобрили продажу Турции ракет класса «воздух-воздух» на сумму более 300 миллионов долларов.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA) Минобороны США уведомило Конгресс о поставках.

Речь идет о передаче Анкаре 53 усовершенствованных ракет средней дальности класса «воздух-воздух» AIM-120C-8 (AMRAAM) и 6 систем наведения AIM-120C-8 AMRAAM общей стоимостью около 225 миллионов долларов.

Кроме того, утверждена продажа 60 ракет AIM-9X Sidewinder Block II и связанных с ними элементов логистики и программной поддержки, а также 11 тактических блоков наведения AIM-9X Block II на общую сумму 79,1 млн долларов.

Упомянутые ракеты класса «воздух-воздух» могут применяться в различных воздушных миссиях, особенно истребителями F-16.

Период рассмотрения Конгрессом заявок на продажу оружия составляет 15 дней. Если в течение этого времени возражений со стороны Конгресса не поступит, сделка считается состоявшейся.

Источник: Anadolu