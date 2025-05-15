США сохранят базу Баграм в Афганистане, заявил Трамп

Соединенные Штаты сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане, сказал в четверг президент США Дональд Трамп.

«Мы сохраним авиабазу Баграм», - сказал Трамп, выступая перед военнослужащими военной базы США Аль-Удейд в Катаре.

США ввели войска в Афганистан в 2001 году после терактов 11 сентября. Целью называлась группировка «Аль-Каида», которую признали ответственной за нападения. Первое соглашение о сворачивании миссии в 2020 году было подписано Дональдом Трампом. Вывод войск состоялся в 2021 году при Джо Байдене. После ухода американских военных власть в Афганистане захватило движение «Талибан».

Источник: РИА Новости