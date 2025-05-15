Лавров пожелал ООН выжить

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, что он пожелал бы ООН на её 80-летие, ответил «выжить».

«Хотел сказать выжить», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на заседании Дипломатического клуба, передает РИА Новости.

Лавров добавил, что недавно был скандал, когда были опубликованы последние статистические данные Секретариата ООН и положение со взносами.

«Там бюджет по-моему 3,5 миллиардов в год всей ООН, а долг - невыплаченные взносы, которые должны были быть переведены, но не выплачены - более половины этой суммы. И спросили у (генсека ООН Антониу) Гуттереша или у его представителя официального, как теперь быть, не закроется ли ООН, и он уверенно сказал, что не закроется, мы будем поджиматься», - отметил глава МИД России.

Он добавил, что в ООН есть где «поджиматься», поскольку в любой бюрократии есть, где ужаться и сэкономить, однако подрезать возможности ООН - это неправильно.