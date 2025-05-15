Азербайджан на саммите Европейского политического сообщества: Стратегический партнер в условиях глобальных вызовов

16 мая в столице Албании пройдет 6-й саммит Европейского политического сообщества (ЕПК), на которой соберутся главы государств и правительств 44 европейских стран.

Впервые саммит будет проходить на Западных Балканах, что знаменует собой важный момент для места региона в европейском политическом диалоге. Приезд саммита в Тирану свидетельствует о растущей значимости региона в европейских и региональных делах и подчёркивает роль Албании как платформы для диалога о будущем Европы, пишет Berliner-telegraph. Предыдущие саммиты ЕПК проходили в Чехии, Молдове, Испании, Великобритании и Венгрии. Таким образом, Албания стала первой страной в регионе, не входящей в ЕС, которая принимает форум. Ожидается, что саммит еще больше утвердит Албанию в качестве серьезного участника европейского диалога и сотрудничества, особенно по вопросам безопасности и демократии, которые находятся в центре современной европейской повестки дня. Ожидается, что саммит примет лидеров во второй половине дня 15 мая, а официальные обсуждения запланированы на 16 мая в различных местах Тираны.

Европейское политическое сообщество было создано осенью 2022 года в Праге с целью развития диалога по всей Европе, включая как страны ЕС, так и государства, не входящие в ЕС, — в период повышенной геополитической нестабильности.

Предстоящий саммит состоится в тот момент, когда Европа вновь столкнулась с нестабильностью и растущим беспокойством по поводу обороны, устойчивости демократии и энергетической безопасности. Премьер-министр Албании Эди Рама подтвердил через социальные сети, что безопасность и демократическая стабильность будут первым пунктом повестки дня.

Другие ключевые темы для обсуждения включают:

— Укрепление экономической конкурентоспособности и безопасности

— Миграция и мобильность

— Расширение прав и возможностей молодежи

— Лидерство и инновации в условиях меняющегося глобального ландшафта

Как ожидается, в саммите примет участие Президент Азербайджана. Ильхам Алиев – лидер, которого на влиятельных международных площадках всегда ждут, чье мнение и заявления всегда вызывают живой интерес. Выступления главы Азербайджанского государства касаются самых острых и значимых тем глобальной повестки, они неизменно приковывают внимание и находят отклик у международной аудитории и становятся частью дискуссий, которые продолжаются и после завершения форумов.

Одна из центральных тем в выступлениях Ильхама Алиева - энергетическая безопасность и стратегическая роль Азербайджана в обеспечении энергетической стабильности как в регионе, так и на более широкой географии. Эти вопросы особенно актуальны на фоне сегодняшних глобальных вызовов.

Инициируя и реализуя амбициозные трансграничные энергопроекты, Азербайджан уже продолжительное время занимает одно из ключевых мест в глобальной энергетической геополитике. Президент Ильхам Алиев, раскрывая историю и потенциал страны в этой сфере, рассказывая о результатах уже реализованных и планируемых проектов, демонстрирует их возрастающее значение при сегодняшних непростых мировых процессах. Факторы, на которых акцентирует внимание азербайджанский лидер, демонстрируют важное значение страны в обеспечении глобальной энергетической безопасности.

«Сегодня, как никогда ранее, очевидно, что энергетическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности стран. Я бы также сказал, что сегодня мы можем говорить и о промышленной безопасности, потому что для развития промышленности нам нужны энергоресурсы, нам нужны нефтехимические продукты, нам нужны удобрения, а Азербайджан является производителем и экспортером сырой нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтехимических продуктов и удобрений.

Наша энергетическая компания SOCAR занимается добычей, переработкой и транспортировкой в Азербайджане и за его пределами. Азербайджан на протяжении многих лет был и будет надежным партнером. И как отметили высокие представители Европейской комиссии, Азербайджан является надежным партнером в сфере энергетики и общеевропейским поставщиком газа. Это правда. География поставок нашего газа расширяется», - подчеркивает глава государства.

Сегодня Азербайджан поставляет природный газ в 12 стран, 10 из которых европейские, и 8 из них являются членами Европейского Союза. «Южный газовый коридор – это история огромного успеха для всех нас. Интегрированная система трубопроводов протяженностью 3500 километров сегодня является главной артерией энергетической безопасности для многих стран. В настоящее время он работает на полную мощность. Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP – три составные части этого коридора, полностью загружены. Поэтому нам нужно расширяться», - подчеркивает азербайджанский лидер.

Ключевое значение Южного газового коридора для обеспечения энергетической безопасности Европы трудно переоценить, и в этом контексте Азербайджан демонстрирует свое неоценимое значение в глобальной энергетической архитектуре.

Важнейшую роль в стратегическом партнерстве Азербайджана с европейскими странами и глобальной экономикой в целом играют и транспортные коридоры. В условиях экономических изменений в мире и стремления к диверсификации маршрутов поставок товаров и ресурсов, значимость Азербайджана как транзитного хаба для соединения Востока с Западом и Севера с Югом поступательно усиливается. Развитая транспортная инфраструктура превращает нашу страну в важное звено в мировой логистической сети. Стратегические транспортные проекты с участием Азербайджана обеспечивают стабильность и безопасность поставок, значительно повышая экономическую устойчивость стран Европы и Азии. В этом контексте нельзя не отметить роль Среднего коридора как кратчайшего пути, соединяющего Европу и Азию, и в котором Азербайджан играет важную роль.

Говоря об этом маршруте, Президент Ильхам Алиев обращает внимание на существенный аспект: «Думаю, одно из преимуществ Среднего коридора заключается в том, что страны, участвующие в этом гигантском проекте, поддерживают хорошие отношения между собой. Считаю, что это - одно из первичных условий для успеха в любой многонациональной инициативе».

«Азербайджан поддерживает отличные отношения со своими соседями с запада - с Грузией и Турцией, с востока - с Центральной Азией. В качестве естественного географического моста между Западом и Востоком за последние годы мы вложили крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру. Фактически все необходимые инфраструктурные объекты в Азербайджане готовы принимать больше грузов. Грузоперевалочная способность нашего морского порта, которая составляет 15 миллионов тонн, будет расширена до 25 миллионов тонн, и на это уже выделен бюджет, так как мы ожидаем роста потока грузов по определенным причинам - из-за сложности транспортировки по традиционным маршрутам. Мы уже наблюдаем изменение направления большого объема грузов из Центральной Азии, и это только начало. С этого года мы приступили к транзиту нефти из Казахстана, а не только из Туркменистана, который осуществляется уже на протяжении многих лет, и есть потенциал использования этого коридора и для углеводородов. Поэтому я считаю, что сейчас нам необходимо более тесное сотрудничество между всеми вовлеченными странами - в Центральной Азии, на Кавказе и в Европе, для активной работы над таможенным администрированием, достижения подхода «единого окна» и по тарифной политике. Поскольку нам нужно добиться привлекательности этого маршрута не только в силу отсутствия других маршрутов, но и с коммерческой точки зрения», - отмечает азербайджанский лидер.

Все эти проекты, безусловно, укрепляют экономическую безопасность региона, но вместе с тем Президент Ильхам Алиев неизменно акцентирует внимание и на неразрывной связи геоэкономических вопросов с геополитикой. Постоянно подчеркиваемая главой государства важность устойчивости и стабильности для долгосрочного развития региона приобретает особое значение в условиях текущей глобальной нестабильности. Азербайджан, как лидер региона, вносит значительный вклад в его мирное и безопасное развитие.

Понимая, что преодоление геополитических и экономических вызовов возможно только при совместных усилиях, Азербайджан, как государство, занимающее ключевую позицию на пересечении важнейших мировых интересов, готов активно участвовать в этом процессе. Страна последовательно строит и укрепляет связи с международными партнерами, укрепляя свою репутацию надежного и значимого игрока на мировой арене. В условиях меняющегося мира Азербайджан продолжает демонстрировать свою ответственность и стремление к стабильному и безопасному развитию как на региональном, так и на глобальном уровне.

В этом контексте участие Президента Азербайджана в саммите Европейского политического сообщества в Тиране станет очередным шагом на пути укрепления позиций страны в глобальном политическом контексте. Это также подтвердит, что Азербайджан не только активно участвует в обсуждении ключевых мировых вопросов, но и вносит значительный вклад в формирование будущего международных отношений.