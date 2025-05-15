Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах РФ-Украина

Президент США Дональд Трамп не планирует ехать в Турцию на переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей Белого дома.

Как заявили собеседники телеканала, Трамп не планирует ехать в Турцию, чтобы присоединиться к переговорам по Украине.

Отмечается, что ранее президент США обсуждал возможность изменения своего графика поездок на Ближний Восток и рассматривал возможность добавить остановку в Турции для личного посредничества на мирных переговорах по Украине.

Прямые российско-украинские переговоры должны стартовать в Стамбуле в четверг.

Источник: INTERFAX.RU