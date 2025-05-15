Делегация РФ не поехала во дворец Долмабахче

Делегация России планирует ждать развития ситуации по переговорам с украинской стороной в Стамбуле не в офисе президента Турции Долмабахче, а в другом месте.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

"Делегация РФ не поехала в президентский офис, будет ждать развития ситуации и информации в ином месте", - сказал собеседник агентства.

Ранее российская делегация покинула генконсульство РФ в Стамбуле, где сделал заявление помощник президента РФ, руководитель делегации Владимир Мединский.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин 11 мая заявил, что Москва предлагает украинским властям возобновить прерванные ими в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.