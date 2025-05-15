Делегация РФ не поехала во дворец Долмабахче
Делегация России планирует ждать развития ситуации по переговорам с украинской стороной в Стамбуле не в офисе президента Турции Долмабахче, а в другом месте.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
"Делегация РФ не поехала в президентский офис, будет ждать развития ситуации и информации в ином месте", - сказал собеседник агентства.
Ранее российская делегация покинула генконсульство РФ в Стамбуле, где сделал заявление помощник президента РФ, руководитель делегации Владимир Мединский.
Отметим, что президент РФ Владимир Путин 11 мая заявил, что Москва предлагает украинским властям возобновить прерванные ими в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.
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