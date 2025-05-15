В графике Эрдогана на 15 мая нет встречи с делегациями РФ и Украины

В графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на 15 мая нет встречи с делегациями РФ и Украины, которые в этот день впервые за три года встретятся в Стамбуле для прямых переговоров.

Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в четверг, 15 мая, Эрдоган будет участвовать в серии мероприятий в Анкаре. Так, он примет в своей резиденции президента Украины Владимира Зеленского, затем посетит мероприятия в конгресс-центре правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) и в Объединении торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB).

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах России и Украины.

Источник: Gazeta.Ru