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Зеленский назначил нового посла в Турции

First News Media09:27 - Сегодня
Зеленский назначил нового посла в Турции

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял назначен послом Украины в Турции.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Нариман Джелял – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, освобожденный из российского плена в конце июня 2024 года.

Предыдущий посол Украины в Турции Василий Боднар был осенью переведен на должность посла в Польше, после чего посольство в Анкаре осталось без постоянного главы.

Источник: «Европейская правда»

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