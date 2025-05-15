Премьер Катара заявил, что страна не будет дарить Boeing Трампу

Катар не планирует дарить самолет Boeing 747-8 президенту США Дональду Трампу, а обсуждает передачу борта на официальном межправительственном уровне, заявил премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани в интервью CNN.

«Это очень простое межправительственное соглашение. Министерство обороны Катара и Министерство обороны США обсуждают возможность передачи одного из наших самолетов 747-8 для использования в качестве Air Force One [борта номер один]. Этот вопрос находится на этапе юридической экспертизы», — отметил Аль Тани.

При этом Аль Тани отметил, что предложение о передаче самолета будет отозвано, если «его сочтут незаконным».

О передаче самолета Трампу семьей эмира Катара со ссылкой на источники сообщило 12 мая ABC News. В начале мая The Wall Street Journal писала, что Трамп рассматривает альтернативные варианты для президентских самолетов, в то время как основной подрядчик, компания Boeing, откладывает поставку лайнеров.

Потенциальная передача самолета Катаром США подверглась критике как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, отмечает CNN. Трамп 11 мая охарактеризовал этот шаг как «бесплатный подарок» Министерству обороны США, а в другом посте, опубликованном во 13 мая, он предположил, что любой, кто не примет Boeing 747, будет «дураком». Он неоднократно возвращался к этому вопросу, отмечая, что он был бы «глупым человеком», если бы отказался от такого подарка.

Как отмечает CNN, эксперты сходятся во мнении, что переоборудование самолета в Air Force One потенциально обойдется в сотни миллионов долларов, включая работы по обеспечению высокого уровня безопасности, средств связи и обороны.

Отвечая в понедельник на вопрос журналиста, просил ли Катар что-либо взамен за Boeing 747, Трамп выразил разочарование в Boeing из-за задержки ранее подписанного им заказа на новый реактивный самолет Air Force One, пишет CNN. Трамп также сказал, что считает этот подарок «жестом доброй воли» и что он не будет использовать его после окончания своего президентского срока.

Источник: РБК