СМИ: Белуджистанские националисты провозгласили «независимость от Пакистана»
Cепаратистские силы Белуджистана, крупнейшего и наиболее густонаселенного региона Пакистана на юго-западе страны, граничащего с Ираном, объявили о т.н. «независимости от Пакистана», призвав Индию и ООН к признанию.
Они призвали индийское правительство «открыть посольство белуджей в Нью-Дели»., а ООН - с просьбой признать декларацию.
Также они выразили поддержку позиции Индии по Кашмиру и пообещали подать иск против Пакистана в МУС.
Лидеры региона, объявившие себя лидерами т.н. «Республики Белуджистан» предложили ресурсы Белуджистана в обмен на поддержку Индии.
Источник: Argumenti.ru
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