В Баку начался суд над обвиняемым в государственной измене
В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении гражданина Азербайджана Исмаила Заманлы, обвиняемого в государственной измене.
Дело передано в производство судьи Тельмана Гусейнова.
На подготовительном заседании были уточнены анкетные данные обвиняемого. Избранная в отношении Заманлы мера пресечения в виде ареста оставлена без изменения.
Суд принял решение о передаче уголовного дела на судебное следствие.
Следующее заседание суда назначено на 21 мая.
Исмаил Заманлы обвиняется по статье 274 УК АР - в государственной измене путем выполнения заданий представителей спецслужб иностранного государства в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджана.
Источник: Report