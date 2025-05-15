Переговоры РФ и Украины в Стамбуле стартуют 16 мая - СМИ

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле стартуют 16 мая.

Об этом ТАСС сообщил источник.

"Да, 16 мая", - сказал собеседник, близкий к организации переговоров.

Ранее глава российской делегации на переговорах помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что делегация России обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров, настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения.