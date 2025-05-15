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Переговоры РФ и Украины в Стамбуле стартуют 16 мая - СМИ

22:22 - 15 / 05 / 2025
Переговоры РФ и Украины в Стамбуле стартуют 16 мая - СМИ

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле стартуют 16 мая.

Об этом ТАСС сообщил источник.

"Да, 16 мая", - сказал собеседник, близкий к организации переговоров.

Ранее глава российской делегации на переговорах помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что делегация России обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров, настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения.

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