На суде заслушаны показания об оккупации армянской армией территорий Азербайджана и убийстве мирных жителей - ФОТО

15 мая продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, ее насильственное удержание власти и других многочисленных преступлений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, прошедшем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в судебном процессе, состав суда, переводчиков и т.д., а также разъяснил им права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем адвокат Давида Бабаяна обратился в суд, заявив, что проходит постоянный курс лечения из-за болезни, и поэтому попросил заменить его.

Давид Бабаян заявил, что не возражает против замены адвоката.

Затем суд продолжился заслушиванием показаний потерпевших.

Пострадавшая Суджаят Мадатова рассказала, что ее муж стал шехидом в результате ракетного обстрела города Физули армянской армией 16 мая 1992 года.

В ответ на вопрос государственного обвинителя Вусала Абдуллаева потерпевшая заявила, что когда вооруженные силы Армении оккупировали район, они окружили его со всех сторон. Гражданским лицам даже не дали возможности спастись бегством, по ним открыли огонь из различных видов оружия, что привело к многочисленным жертвам.

Потерпевший Агшин Агазаде, дав показания, сообщил, что его отец и брат погибли в результате ракетного обстрела вооруженными силами Армении военного комиссариата Физулинского района с гадрутского направления 16 марта 1992 года.

Он сказал, что, когда их село оккупировали в 1993 году, его дядя был убит, как и девять мирных жителей села. Пострадавший подчеркнул, что никто из убитых не был вооружен, все они были мирными жителями.

Пострадавший Рэй Гасымов сказал, что город Агдам подвергался обстрелу со стороны армянской армии с весны 1992 года: «В результате этого обстрела десятки жителей Агдама погибли и получили ранения. Моя тетя, 70-летняя женщина, также получила ранения в результате этого обстрела и позже скончалась».

Пострадавший сообщил, что когда их заставили покинуть свои дома в Агдаме, им не разрешили взять с собой никаких вещей.

Отвечая на вопрос начальника отдела Главного управления по обеспечению государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, он заявил, что территориальные претензии Армении на Агдам начались в 1988 году после митингов в Ханкенди.

Другой пострадавший Керим Новрузов, рассказал, что последнее крупномасштабное наступление армянских вооруженных сил произошло 12 марта 1992 года. «Они атаковали пять сел Агдеринского района, в том числе и наше село Баш Гюнейпея. Они окружили село и открыли огонь из танков и тяжелой артиллерии. У них было достаточное количество военной силы. Они были вооружены автоматическим оружием, пулеметами, снайперскими винтовками. Мой отец погиб 12 марта 1992 года, спасая мирных жителей от резни. Кроме отца, тогда погибли мой брат, двое дядей, другие родственники и мой друг детства. Даже сейчас мы не знаем, где находятся их останки», - сказал К. Новрузов.

Отвечая на вопрос старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева, он сообщил, что в ходе этого нападения погибли его отец Авез Новрузов, брат Зия Новрузов, его дяди Иса Новрузов, Асаддин Новрузов и Шамсаддин Новрузов, бабушка Сакина Новрузова и другие жители села, в целом 17 мирных азербайджанцев.

Потерпевший Бахтияр Алескеров дал показания в суде о том, что 12 марта 1992 года армянская армия со всех сторон атаковала село Баш Гюнейпея в Агдере, где они проживали. На тот момент ему было 17 лет, и во время нападения он был ранен в ногу и плечо. В ходе атаки были убиты невинные люди.

Отвечая на вопрос помощника Генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, он сообщил, что во время нападения на село армянская армия убила его деда Балая Гарибова, бабушку Сарай Исмаилову, мать Забилу Алескерову, сестру Наргиз Алескерову и тетю Рамилу Алескерову. Местонахождение их тел до сих пор неизвестно.

Пострадавший Эльшад Асланов подчеркнул, что 16 марта 1992 года армянская армия окружила 5 сел Агдеринского района. Он сообщил, что армянские вооруженные силы убили его отца, дядей и других мирных жителей.

Потерпевший Кянан Байрамов заявил, что вооруженные силы Армении с 1992 года осуществляли атаки на Тертерский район Азербайджана. В ответ на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева он сообщил, что в этих нападениях участвовал и брат обвиняемого Араика Арутюняна. В ходе войны Тертер понес большие потери — многие тертерцы стали шехидами. Вооруженные силы Армении вели обстрелы Тертера с оккупированных ими в то время территорий Азербайджана. Потерпевший также отметил, что в период войны у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. Во время дачи показаний его состояние ухудшилось, и ему потребовалось медицинское обследование.

К. Байрамов добавил, что одному из пленных облили голову кислотой, и тот вскоре умер.

Потерпевший Вагиф Магеррамов в своих показаниях сообщил, что тоже пострадал при оккупации Джебраила. Он отметил, что в результате агрессивной военной политики и оккупационных действий Армении многие жители Джебраила стали шехидами. Жители района были изгнаны из родных мест, их имущество подверглось разграблению.

В ответ на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой пострадавший сообщил, что нападения на Джебраил начались в 1990–1991 годах. При оккупации района противник использовал различные виды вооружений и тяжелую технику. В ответ на вопрос обвиняемого Давида Ишханяна потерпевший сказал, что в то время он работал начальником полиции Джебраила. Среди нападавших были и иностранные наемники.

Другой потерпевший - Эльхан Мехтиев в своих показаниях сообщил, что в результате нападения армянской армии в 1992 году его брат стал шехидом в Губадлы. Он отметил, что район подвергался обстрелу с армянской границы. Ранее его отец был взят в плен, а спустя шесть месяцев семья получила его труп.

Потерпевший Осман Велиев отметил, что события в Зангилане, хоть и уступают по масштабу Ходжалинской трагедии, но были не менее ужасающими.

Он сообщил, что 11 сел Зангиланского района были оккупированы армянской армией в декабре 1992 года. Во время оккупации мирные жители подверглись пыткам, многие погибли.

«В 1993 году после оккупации Зангилана, Губадлы, Джебраила и территорий близ Араза связь Зангилана с остальной частью Азербайджана была полностью прекращена», — подчеркнул потерпевший.

Потерпевший Сархан Мусаев заявил, что армянская армия с 1991 года подвергала Тертер артиллерийским обстрелам. В результате были убитые и раненые среди мирного населения, повреждены жилые дома.

В своих показаниях потерпевший Мадад Гумбаталиев сообщил, что тоже пострадал во время оккупации Джебраила. Он отметил, что район был атакован с применением различных видов вооружения, в том числе тяжелой техники. М.Гумбаталиев сообщил, что Армения вела обстрелы Джебраила с оккупированного в ту пору Гадрута. Он добавил, что 15 человек, находящихся сегодня на скамье подсудимых, судят не потому, что они армяне, а за тяжкие преступления, совершенные ими в отношении азербайджанского народа. Во время оккупации Джебраила они подвергали местное население жестоким пыткам и мучениям. В период оккупации были разрушены кладбища, осквернены останки.

Во время дачи показаний в суде был продемонстрирован видеоматериал, снятый армянскими военнослужащими во время оккупации азербайджанских территорий. Потерпевший, комментируя кадры, отметил: «Это территория Губадлы. После оккупации Губадлы отсюда был совершен налет на Зангилан, их села подожгли. В селе Дярзили были сожжены тела убитых азербайджанцев.

На видео боец армянской армии рассказывает о высоте, которую они захватили, и говорит, что отсюда они продвинутся дальше — к Зангилану. Он заявляет, что исполнен «завет их отцов» и достигнута цель, к которой они стремились. Затем они исполняют дашнакскую песню «Дашнак Дро».

На видео также демонстрируется флаг с надписью «Дашнакцутюн»». В ответ на вопрос прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, потерпевший сообщил, что армянские солдаты облили бензином тела азербайджанцев и подожгли их. Он также заявил, что 25 октября 1993 года армянская армия на танках перешла в наступление на Зангилан со стороны села Дярзили. В том бою героически погибли семеро азербайджанских полицейских. Сам пострадавший получил тяжелое ранение, рядом с ним разорвался танковый снаряд, в результате чего он получил 17 осколочных ранений.

Потерпевший сообщил, что следующие видеокадры были сняты в селе Зиланлы Губадлинского района. Он рассказал, что армянские вооруженные силы сожгли азербайджанские села, в том числе его родное село Мамедбейли. Тела убитых тогда семи азербайджанских полицейских так и не были найдены. Их семьи все еще ждут и надеются.

Ильяс Шамилов, дававший показания в суде, также подчеркнул, что он пострадал в результате обстрела Тертера со стороны Армении. По его словам, Тертер тогда находился под постоянным обстрелом.

Другой пострадавший Энвер Гафаров получил ранение во время оккупации Джебраила. Он сказал, что армянская армия при наступлении на Джебраил взяла на прицел мирное население. Они обстреливали жителей в основном во время полевых работ.

Потерпевший Аслан Шахбазов, рассказывая об оккупации Губадлы, сказал, что с 1988-1989 годов на жителей района совершались нападения. Район обстреливался из различных видов оружия. Он сказал, что во время этой войны погибли много его родственников.

Потерпевший Азад Мусаев сообщил, что пострадал во время оккупации Зангилана, а Азер Эминов сказал, что был ранен во время оккупации Губадлы. Они заявили, что обвиняемые лица совершили преступления против человечества в целом, против человечности.

Алисафа Гулиев, давший показания в суде, также заявил, что пострадал во время оккупации Зангилана, поскольку в то время мирные жители подвергались ужасным страданиям. Людей расстреливали и обезглавливали. Целью было уничтожение населения.

В ходе судебного процесса во время дачи показаний потерпевшими обвиняемые также задавали им вопросы.

Судебный процесс продолжится 16 мая.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.