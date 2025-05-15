Горы, каньоны, сложнейший рельеф: достраивается самый высокий мост в мире - ФОТО

В горах юго-западного Китая в провинции Гуйчжоу завершается строительство инженерного объекта, который вскоре станет самым высоким мостом в мире.

Высота моста — 625 метров над рекой. Для сравнения: знаменитый виадук Мийо во Франции — бывший рекордсмен — «всего лишь» 336 метров. Новая китайская конструкция выше на 289 метров.

Но дело не только в рекордах. Провинция Гуйчжоу — один из самых труднопроходимых регионов Китая. Горы, каньоны, сложнейший рельеф. И вот теперь двухчасовая поездка по серпантину уменьшилась до одной минуты по идеально ровному мосту.

Общая длина моста достигает почти 3 километра (2 890 метров), пролёт — 1 420 метров. Это делает его крупнейшим в мире мостом, построенным в горной местности. Стальная ферменная конструкция весит 22 тысячи тонн — это как три Эйфелевых башни, только горизонтально и над пропастью.

Строительство стартовало в январе 2022 года и, по информации из местных источников, завершится 30 июня 2025 года. Открытие станет не только символом технологического прогресса, но и реальным шагом к развитию внутренней логистики Китая.

Информация взята с открытых источников: CNN, Xinhua

Подготовила: Суджадинова Джамиля