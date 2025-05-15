МИД Финляндии: ЕС немедленно начнет разрабатывать 18-й пакет санкций против РФ

Евросоюз, только что принявший 17-й пакет санкций против РФ, сразу же начнет работу над новым пакетом рестрикций.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элине Валтонен.

«Я считаю, что 17-й пакет [санкций], который мы приняли, был правильным решением, и теперь мы немедленно начнем разрабатывать новый пакет», - сказала Валтонен по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран НАТО в Турции.

Источник: ТАСС