МИД Финляндии: ЕС немедленно начнет разрабатывать 18-й пакет санкций против РФ
Евросоюз, только что принявший 17-й пакет санкций против РФ, сразу же начнет работу над новым пакетом рестрикций.
Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элине Валтонен.
«Я считаю, что 17-й пакет [санкций], который мы приняли, был правильным решением, и теперь мы немедленно начнем разрабатывать новый пакет», - сказала Валтонен по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран НАТО в Турции.
Источник: ТАСС
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