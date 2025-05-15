Пезешкиан: Мы - сторонники мира, а не войны

Господин Трамп не знает, что такое иранская честь, мужество и великодушие.

Так прокомментировал президент Ирана Масуд Пезешкиан недавние заявления президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что тот не понимает характера иранского народа.

«Разве это иранцы убили 60 тысяч беззащитных детей в Газе? Разве мы перекрыли доступ к воде, еде и медикаментам для ни в чем не повинных людей?» — задал риторический вопрос президент Ирана, указывая на лицемерие подобных обвинений Трампа, в которых иранцы были представлены как источник угроз и нестабильности, передает IRNA.

Пезешкиян также заявил, что Иран будет и впредь развивать свою страну, независимо от внешнего давления: «Будут ли они стремиться к миру или нет — мы построим нашу страну с уверенностью и силой. Мы - сторонники мира, а не войны, но не продадим свою честь и не поклонимся никакой силе».