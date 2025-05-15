Телесные повреждения как способ уклонения от армии: Армения вводит меры

В Армении планируют ввести уголовную ответственность за попытки уклониться от военных сборов путем членовредительства.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, прошедшем в четверг, передают армянские СМИ.

Согласно представленному министерством обороны проекту поправок в законодательство, в стране участились случаи, когда граждане пытались избежать учебных сборов, намеренно причиняя себе телесные повреждения, симулируя болезни, подделывая медицинские документы или прибегая к иным формам обмана.

В целях повышения дисциплины и мобилизационной готовности власти намерены ужесточить меры наказания. Теперь за уклонение от сборов может грозить штраф в размере до двадцати минимальных зарплат или лишение свободы сроком от двух месяцев до трех лет. В более тяжелых случаях — если уклонист сознательно нанес себе телесные повреждения, подделал документы или симулировал заболевание — наказание может составить от двух до пяти лет лишения свободы.

В то же время предусмотрен механизм освобождения от уголовной ответственности: граждане, добровольно явившиеся и прошедшие учебные сборы, не будут привлекаться к суду.

Правительство также поручило военной полиции оказывать содействие военкоматам в организации и обеспечении призывных мероприятий, в том числе в проведении учебных сборов и мобилизационной подготовки.

Поправки будут направлены на обсуждение в парламент Армении.