Reuters: Украина считает нереалистичными требования, которые выдвинула Россия на переговорах

Требования России, выдвинутые в ходе переговоров в Стамбуле, «нереалистичные» и выходят за рамки того, что обсуждалось ранее.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах, передает Медуза.

По информации корреспондента Axios Барака Равида, российская сторона потребовала вывода украинской армии из нескольких регионов Украины в обмен на прекращение огня. Он тоже ссылается на украинский дипломатический источник.