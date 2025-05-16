В Киеве утверждают, что Зеленский и европейские лидеры созвонились с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, которые провели встречу на полях VI саммита Европейского политического сообщества в столице Албании - Тиране, провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко.

«Президент Зеленский, президент Макрон, канцлер Мерц, премьер-министры Стармер и Туск провели телефонный разговор с Дональдом Трампом. Подробности скоро будут», - написал он в своем Telegram-канале и опубликовал размещенное ранее в Telegram-канале главы офиса Андрея Ермака фото, на котором пятеро политиков сидят за столом для переговоров.

Источник: ТАСС