МИД Украины: Делегация РФ озвучила ряд вещей, которые мы считаем неприемлемыми

Российская делегация на переговорах в Стамбуле действительно озвучила ряд вещей, которые Украина считает неприемлемыми, но украинская сторона придерживалась своей позиции.

Как передает Interfax.com.ua, об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

«Российская делегация озвучила ряд вещей, которые мы считаем неприемлемыми. У нас есть большой опыт всевозможных переговоров с россиянами, поверьте мне, с 2014 года. Было много раундов, поэтому я бы сказал, что украинская делегация хорошо знает, как реагировать на все, что может быть озвучено с этой стороны», - сказал он на брифинге с журналистами в Стамбуле.

По словам Тихого, украинская делегация «отреагировала на это спокойно», очертив принципиальную позицию и «придерживаясь нашей линии».