Украина потеряла еще один F-16

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли истребитель F-16.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Воздушные силы, во время отражения воздушной атаки россиян пилот столкнулся с нештатной ситуацией на борту, но смог отвести самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультироваться.

В это время украинский истребитель выполнял задание по отражению воздушного нападения противника.

«По предварительным данным, летчик уничтожил три воздушные цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался», – говорится в сообщении.

Источник «Украинской правды» в Воздушных силах отметил, что в этом случае дружественный огонь исключен.

Сообщается, что группа поисково-спасательного обеспечения быстро нашла и эвакуировала пилота, его состояние удовлетворительное, он находится в безопасности, жизни и здоровью ничто не угрожает.

Для объективного выяснения всех обстоятельств создана комиссия, которая уже приступила к работе.