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Шансы на выработку в Стамбуле документа по завершению конфликта есть, считают в МИД РФ

First News Media10:20 - Сегодня
Шансы на выработку в Стамбуле документа по завершению конфликта есть, считают в МИД РФ

Шанс на выработку в Стамбуле документа по завершению конфликта в Украине есть.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам «преступлений киевского режима» Родион Мирошник.

«Сначала необходимо пройти первый трек, то есть достичь договоренностей по достижению мира, найти сам механизм урегулирования. Группы, которые сформированы с обеих сторон, они вполне могут это делать. Они могут наработать ту модель, которая будет приемлема как для России и Украины, так и будет принята международным сообществом. Такие шансы есть», - сказал Мирошник.

Источник: ТАСС

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