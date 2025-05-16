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«Cleopatra» снова в тренде: Яркое возвращение Efendi на конкурс «Евровидение» - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:30 - Сегодня
«Cleopatra» снова в тренде: Яркое возвращение Efendi на конкурс «Евровидение» - ФОТО - ВИДЕО

15 мая в Базеле завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2025», в котором в качестве приглашенной звезды приняла участие певица Efendi (Самира Эфенди), которая в 2021 году представляла Азербайджан на конкурсе.

В Базеле певица, исполнившая свой абсолютный хит «Cleopatra», стала участницей специального номера, в котором, помимо нее, выступил и ряд артистов, которые должны были представить свои страны на «Евровидении-2020», но этого не произошло, так как конкурс был отменен из-за пандемии. В их числе Destiny (Мальта), The Roop (Литва) и Gjon's Tears (Швейцария).

Возвращение Efendi на евровидийную сцену было очень ярким и вызвало положительный резонанс среди азербайджанских пользователей социальных сетей, отмечающих в своих комментариях, что азербайджанской делегации следует присмотреться к певице и вновь отправить ее на конкурс в ближайшее время.

«Очень счастлива, что вернулась на сцену «Евровидения», которая дарит мне огромную энергию. Я снова чувствую и вижу любовь зрителей, фанатов и очень счастлива быть здесь», - отмечает в комментарии 1news.az Efendi.

Певица подчеркивает, что она счастлива, что трек «Cleopatra» прозвучал именно на «Евровидении»: «Зрители ждали этого много лет вместе со мной. Песня снова попала в тренды. Я в курсе этого и очень рада, полна энергии, счастлива. Желаю каждому артисту испытать такие чувства».

Говоря об образе и постановке номера, Efendi подчеркнула, что все было создано командой, работавшей над конкурсом «Евровидение-2025» специально для нее и ее выступление.

Подчеркнем, что нижеприведенное блиц-интервью снято в Базеле для 1news.az редактором страницы @songfestival.azerbaijan Аббасом Нуриевым.

Отметим, что сегодня песня «Cleopatra», с которой Efendi должна была представить Азербайджан на «Евровидении-2020», стала вирусным трендом на платформе TikTok, пользователи которой создают бьюти-преображения в стиле египетской царицы.

Напомним, что на «Евровидении-2021» Efendi с песней «Mata Hari» заняла 20-е место в финале, но, несмотря на это, трек принес ей мировую известность и остается актуальным до сих пор.

Фото: Sarah Louise Bennett (EBU)

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