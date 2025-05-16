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США не откажутся от роли посредника в урегулировании в Украине - Рубио

First News Media11:05 - Сегодня
США не откажутся от роли посредника в урегулировании в Украине - Рубио

Администрация Соединенных Штатов не прекратит свои посреднические усилия для мирного урегулирования в Украине, но не намерена участвовать в непродуктивных переговорах.

Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

Его спросили, намерен ли Вашингтон отказаться от роли посредника, если не будет конкретного прогресса, как об этом объявили американские власти в апреле.

«Что я могу сказать с уверенностью, так это то, что президент [США Дональд Трамп] готов поддерживать [усилия для мирного урегулирования] до тех пор, пока это необходимо для достижения мира. Однако мы не можем продолжать летать по всему миру и участвовать во встречах, которые не будут продуктивными. Я все равно должен был быть здесь из-за саммита НАТО, так что все получилось именно так», - сказал глава американской дипломатии.

Он добавил, что США «больше не собираются гоняться за этими [переговорами] по всему миру».

«Мы приехали, потому что нам сказали, что может произойти прямое взаимодействие между Россией и Украиной. Изначально так и планировалось. Вы все слышали то же самое. Но этого [пока] не произошло», - сказал госсекретарь.

Рубио констатировал, что состав российской делегации демонстрирует, что переговоры не приведут к прорыву в урегулировании конфликта в Украине.

«Уровень команды, которую прислала российская сторона, конечно, не говорит о том, что она приведет к серьезному прорыву. Надеюсь, я ошибаюсь. Надеюсь, что ошибаюсь на 100%. Надеюсь, завтра в новостях скажут, что они договорились о прекращении огня и согласились начать серьезные переговоры. Но я просто даю вам свою оценку», - сказал госсекретарь.

Отметим, что российскую делегацию, прибывшую на переговоры в Турцию, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, представлявший страну на переговорах в 2022 году.

Также в делегацию вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Точное время начала переговорного процесса не определено.

Направление президентом РФ Владимиром Путиным на переговоры делегации такого низкого уровня было раскритиковано накануне президентом Украины Владимиром Зеленским и политическим руководством ряда западных стран. Они посчитали, что российская переговорная группа не имеет полномочий, необходимых для достижения прорыва в мирном процессе.

Между тем, Мединский 15 мая в Стамбуле подчеркнул, что российская делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров.

Помощник президента добавил, что делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения.

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