СМИ: Пашинян начинает новую «зачистку» в правительстве

В ближайшее время ожидаются не только кадровые перестановки внутри правящей команды - партии «Гражданский договор», но и изменения в составе правительства. Об этом пишет газета «Жоховурд», ссылаясь на собственные источники.

«Согласно тем же источникам, премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение об осуществлении значительных обновлений во всех ведомствах.

По муссируемой информации, в последние недели в органах, подчиненных правительству, наблюдается сверхнапряженная обстановка. В различных структурах проводятся масштабные проверки, требуются многочисленные документы. Как передают наши источники, собираются досье, которые передаются лично Пашиняну.

Особая осторожность наблюдается в подразделениях правительства. Многочисленным сотрудникам звонят из разных звеньев с просьбой привести документы в порядок и быть готовыми к сюрпризам.

По имеющейся информации, данная «контрольная операция» охватывает также административные районы Еревана. Согласно нашим данным, премьер-министр уже четко предупредил своих товарищей по команде о необходимости строго следовать процедурам и проявлять особую бдительность.

Новости из провластных кругов свидетельствуют о том, что Пашинян получил предупреждения о серьезных коррупционных схемах, сформированных в административных районах. Вот почему и там ощущается напряженность. Многие пытаются предотвратить возможные выявления, быстро приводя свои отчеты в порядок.

Пока не ясно, насколько далеко зайдет эта масштабная «зачистка» и кто цель. Но то, что премьер-министр серьезно настроен в вопросе применения контрольных рычагов и проведения «чистки» внутри команды - это факт», - отмечает «Жоховурд».