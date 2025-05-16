Письмо протеста: Посол России возмущен «кощунственными» заявлениями на армянском ТВ

Посол России в Армении Сергей Копыркин направил открытое письмо министру обороны Сурену Папикяну, выразив возмущение словами бывшего пресс-секретаря минобороны, главы Командно-штабного института минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, сообщают армянские СМИ.

Последний в эфире Общественного телевидения заявил, что мифом является утверждение о том, что победа СССР в Сталинградской битве спасла Армению от «турецкого вторжения», а победа во Второй мировой войне стала возможной только благодаря США. Также он заявил, что Германия была не фашистской, а «всего лишь нацистской».

Посол России расценил эти слова как фактическое оправдание гитлеровской агрессии и попытку осквернить память о подвиге советского народа.

«На фоне глубокого уважения к празднику Победы в армянском народе широкое возмущение вызвали исторически ложные и кощунственные заявления бывшего официального представителя Министерства обороны Республики Армения А.Ованнисяна с фактическим оправданием агрессии гитлеровской Германии, озвученные им в эту святую дату на главном телеканале страны. Особенно больно было слышать такие высказывания из уст человека, возглавляющего ныне Командно-штабной институт (Военной академии), который носит имя прославленного полководца Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза, маршала Баграмяна», - говорится в письме.

Посол напомнил о значимости Победы для армянского народа и подчеркнул недопустимость подобных фальсификаций на главном телеканале страны в День Победы.