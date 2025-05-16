Трамп считает, что США обязательно урегулируют противоречия с Ираном

Вашингтон обязательно сможет урегулировать противоречия вокруг иранской ядерной программы и других спорных вопросов с Тегераном, считает президент США Дональд Трамп.

«У нас есть ситуация с Ираном, которой мы собираемся заняться. Тем или иным способом, но мы ей займемся, 100%, все будет сделано любезно или нелюбезно. Но нелюбезно - это не очень хороший вариант для них. Мы говорим с ними. Это будет долгий путь», - сказал Трамп журналистам во время пресс-подхода в ходе визита в ОАЭ.

Источник: ТАСС