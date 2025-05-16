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Трамп пообещал заняться проблемами сектора Газа и его жителей

First News Media12:36 - Сегодня
Трамп пообещал заняться проблемами сектора Газа и его жителей

США следят за сектором Газа и займутся его проблемами, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы следим за сектором Газа и займемся проблемами [анклава] и людей», - сказал он журналистам в ходе визита в ОАЭ.

Среди прочих проблем хозяин Белого дома выделил голод местного населения и «много плохих вещей», которые происходят в анклаве.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

Источник: ТАСС

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