Трамп пообещал заняться проблемами сектора Газа и его жителей

США следят за сектором Газа и займутся его проблемами, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы следим за сектором Газа и займемся проблемами [анклава] и людей», - сказал он журналистам в ходе визита в ОАЭ.

Среди прочих проблем хозяин Белого дома выделил голод местного населения и «много плохих вещей», которые происходят в анклаве.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

Источник: ТАСС