Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины

Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров РФ и Украины и поддержания каналов связи между ними открытыми, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы приложим все усилия для продолжения переговоров между сторонами и поддержания каналов диалога между ними открытыми», - заявил Эрдоган журналистам по возвращении из Албании, отвечая на вопрос о переговорах РФ и Украины в Стамбуле.

«Наша главная мечта - получить четкий результат мирных переговоров»,- цитирует Эрдогана телеканал TRT Haber.

Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.