В Насиминском районе раскрыта кража 20 000 манатов из магазина

В одном из магазинов Насиминского района город Баку украдено 20 000 манатов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступного деяния – 34-летний К.Новрузов, работавший продавцом в этом магазине.

Также сотрудниками полиции был задержан ранее судимый 30-летний Э.Джафаров. Мужчина подозревается в краже мобильного телефона стоимостью 450 манатов на территории того же района.