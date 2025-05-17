МИД Египта призвал РФ и Украину к продолжению переговоров

Египет приветствовал переговоры между Россией и Украиной и призвал стороны продолжать их и укреплять взаимное доверие.

Об этом говорится в специальном пресс-релизе египетского МИД.

"Египет приветствует прошедшие между Россией и Украиной в Стамбуле 16 мая. Каир призывает обе стороны продолжать укреплять взаимное доверие, чтобы достичь соглашения о прекращении огня и о политическом урегулировании затянувшегося конфликта", - говорится в документе. В египетском внешнеполитическом ведомстве назвали стамбульские консультации "обнадеживающим шагом", который может "привести к восстановлению спокойствия и безопасности в Европе".

Источник: ТАСС