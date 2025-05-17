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В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки бразильского художника Луиса де Соузы - ФОТО

First News Media10:30 - Сегодня
В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки бразильского художника Луиса де Соузы - ФОТО

16 мая в Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки известного бразильского художника-скульптора Луиса де Соузы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на выставке под названием «Выражение вечности» представлены произведения автора в области живописи и скульптуры. В экспозицию также включены работы бразильского художника, впервые выставляемые именно в Азербайджане.

Выступая на церемонии открытия, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что произведения Луиса де Соузы демонстрируются на различных выставках по всему миру. В Баку же представлены ряд новых работ, специально подготовленных для выставки в Центре Гейдара Алиева.

Посол Федеративной Республики Бразилия в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус выразил благодарность за эту инициативу, выдвинутую Центром Гейдара Алиева. «Если мы посмотрим на творческую деятельность Луиса де Соузы, то увидим, насколько профессионально он сочетает оттенки, различные фигуры, перспективы и другие художественные средства», - подчеркнул он.

Бразильский художник Луис де Соуза отметил, что стал свидетелем того, насколько высоко в Азербайджане ценят искусство, обладающее самобытной красотой и богатой историей. Рассказывая о своих произведениях, он сказал: «На меня в жизни самое большое влияние оказало время. Создание произведений во времени давалось мне совсем не легко. Иногда я работаю над картинами очень быстро, в других случаях - крайне медленно.

Порой даже вступаю в борьбу с самим собой. А сегодняшнее открытие выставки в Центре Гейдара Алиева, совпавшее с моим днем рождения, принесло мне огромную радость», - подчеркнул он.

Лейтмотив экспозиции основан на особом отношении Луиса де Соузы ко времени. По мнению автора, во время создания произведений время течет иначе - не в математическом исчислении, а особой, уникальной для искусства мере.

Луис де Соуза убежден, что стремление завершить любую работу в сжатые сроки не соответствует длительности, необходимой для применения древних техник. Между тем, именно методы, требующие большего времени - в живописи и скульптуре - придают произведениям оригинальность и особую ценность.

Тема времени легла в основу картины «Обратный отсчет», которая впервые представлена именно в Центре Гейдара Алиева. На картине изображен человек, едущий на мопеде по циферблату часов против часовой стрелки, словно возвращая время назад и вновь проходя уже пройденный путь. Это произведение символизирует обратный отсчет и акцентирует внимание на влиянии человека на планету. Художник таким образом подчеркивает, что деятельность человечества ускоряет начало нового процесса массового самоуничтожения.

Среди новых работ Луиса де Соузы представлены также картины «Путешественники во времени», отражающая идею возвращения в прошлое и переживания его по-новому, и «Поглощенные временем», символизирующая, насколько время превосходит нашу современную цивилизацию.

Талант и интерес Луиса де Соузы к искусству проявились уже в трехлетнем возрасте, когда он начал рисовать и заниматься скульптурой.

В его работах, представленных в различных странах мира и хранящихся в частных коллекциях, можно увидеть утонченное использование света и цвета, характерное для Яна Вермеера, элементы сюрреализма Сальвадора Дали и влияние драматического контраста света и тени Микеланджело Караваджо.

С выставкой «Выражение вечности» в Центре Гейдара Алиева можно ознакомиться до 1 апреля 2026 года.

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