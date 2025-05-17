Проходит IX Международный конгресс «Бакинские дни сердца»

17 мая во Дворце «Гюлистан» по инициативе Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии начал работу IX Международный конгресс «Бакинские дни сердца», посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, основной целью проведения конгресса является внесение вклада в развитие кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии в Азербайджане, проведение обмена мнениями с зарубежными коллегами, обсуждение новшеств в этой области медицинской науки.

В конгрессе принимают участие около 400 местных и зарубежных кардиологов и кардиохирургов из более чем 20 стран. В ходе мероприятия будут обсуждены наиболее актуальные вопросы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и методами их лечения.

Сегодня и завтра в рамках конгресса состоятся 21 научная сессия с участием кардиологов и кардиохирургов, в ходе которых будут обсуждены последние научные достижения в этой сфере здравоохранения.

Также в рамках мероприятия предусмотрено проведение совместных заседаний с Турецким обществом сердечно-сосудистой хирургии, Европейским обществом сердечно-сосудистой хирургии и Азербайджанским обществом реаниматологов и анестезиологов.

В ходе конгресса по инициативе Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии будет также организован Саммит Объединения сердечно-сосудистой хирургии тюркского мира, учрежденного в прошлом году в Турции.

Отметим, что IX Международный конгресс «Бакинские дни сердца» признан Министерством здравоохранения мероприятием непрерывного медицинского образования, а участники конгресса получат 20 баллов DTT.

Отметим что Азербайджанское общество сердечно-сосудистой хирургии с 2009 года каждые два года организует Международный конгресс «Бакинские дни сердца», посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.