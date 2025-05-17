 Эксперт Вансу: конфликт на Украине вряд ли будет решен дипломатическим путем | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Эксперт Вансу: конфликт на Украине вряд ли будет решен дипломатическим путем

First News Media12:35 - Сегодня
Эксперт Вансу: конфликт на Украине вряд ли будет решен дипломатическим путем

Украинский конфликт вряд ли удастся разрешить дипломатическим путем в ближайшем будущем из-за принципиально разного подхода сторон к вопросу его урегулирования.

Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил таиландский эксперт в сфере международных отношений, преподаватель Института исследования проблем мира Университета принца Сонгкхла Рустам Вансу.

"Продолжающееся военное противостояние между Россией и Украиной превратилось в сложный геополитический кризис. Несмотря на несколько попыток проводить мирные переговоры, перспективы дипломатического урегулирования остаются мрачными. Основные требования каждой из сторон принципиально расходятся, что делает достижение любого соглашения практически невозможным. Конфликт вряд ли будет разрешен дипломатическим путем в ближайшем будущем, учитывая непримиримые позиции его участников", - сказал он.

"Украина стремится к немедленному прекращению огня, но решительно отвергает любое мирное соглашение, которое будет рассматриваться как победа России или потребует территориальных уступок. Россия, с другой стороны, выступает за установление прочного мира в случае согласия Украины на значительные уступки, включая территориальные, отказ от вступления в НАТО и размещения на своей территории военного контингента европейских стран. Соединенные Штаты поддерживают прекращение огня и долгосрочный мир, даже если это означает, что Украина должна будет отказаться от части своей территории. Вашингтон все больше не желает нести бремя поддержки Украины в одиночку, предпочитая, чтобы европейские союзники играли более важную роль в этом", - отметил собеседник агентства.

Вансу указал, что конфликт на Украине "поставил Европу в парадоксальное положение". "Европейские лидеры считают, что затяжной конфликт может в конечном итоге ослабить Россию, которую они рассматривают как долгосрочную угрозу. Для Европы поражение Украины будет означать стратегический проигрыш для всего континента. Тем не менее Европа сталкивается с тем, что ее экономические и военные возможности ограничены, что не позволяет создать грозную силу для прямого противостояния России в ближайшем будущем", - подчеркнул таиландский эксперт.

Поделиться:
230

Актуально

Точка зрения

Саммит в Тиране: Азербайджан укрепил позиции на политической карте Европы

Общество

В Азербайджане усилится ветер

Общество

Погода на воскресенье: В Баку до 30° тепла

Общество

25-е издание проекта «Халг Аманаты» посвящено поэзии Южного Азербайджана - ФОТО

В мире

Лавров и Рубио обсуждали продолжение российско-американских контактов

Эрдоган: США смягчили санкции против Турции

ХАМАС изменило позицию на переговорах в Дохе

В Чикаго выставлен на продажу дом, в котором вырос Папа Римский Лев XIV

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Землю атакует геомагнитная буря

Переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле - ОБНОВЛЕНО

Ученые: Вселенная может исчезнуть быстрее, чем предполагалось ранее

Трамп выразил намерение поехать в Стамбул для участия в российско-украинских переговорах

Последние новости

Эрдоган назначил главу азербайджанской диаспоры в Турции на новую должность

Сегодня, 17:10

Лавров и Рубио обсуждали продолжение российско-американских контактов

Сегодня, 17:00

Эрдоган: США смягчили санкции против Турции

Сегодня, 16:45

ХАМАС изменило позицию на переговорах в Дохе

Сегодня, 16:35

В Чикаго выставлен на продажу дом, в котором вырос Папа Римский Лев XIV

Сегодня, 16:25

СМИ: Армения может закрыть российскую военную базу в Гюмри

Сегодня, 16:15

В Перу произошло сильное землетрясение

Сегодня, 16:05

В Азербайджане усилится ветер

Сегодня, 15:50

Лето-2025 в The Land of Legends: Новые впечатления для туристов из Азербайджана

Сегодня, 15:40

Аятолла Хаменеи обвинил Трампа в обмане

Сегодня, 15:30

В Финляндии столкнулись два вертолета

Сегодня, 15:20

Трамп заявил, что не понимает, зачем Ирану гражданская ядерная программа

Сегодня, 15:10

Григорян и Аракчи обсудили региональные и международные вопросы

Сегодня, 15:00

Разрешен ли въезд частного транспорта на улицу Низами? - Официальный ответ - ВИДЕО

Сегодня, 14:50

В Насиминском районе раскрыта кража 20 000 манатов из магазина

Сегодня, 14:40

Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины

Сегодня, 14:30

Президент Ильхам Алиев: Благодаря предпринятым прогрессивным шагам азербайджанское здравоохранение прошло путь, полный достижений

Сегодня, 14:20

Саммит в Тиране: Азербайджан укрепил позиции на политической карте Европы

Сегодня, 14:10

Погода на воскресенье: В Баку до 30° тепла

Сегодня, 14:00

Трагедия в США: женщину с умершим мозгом не отключают от аппаратов - она беременна

Сегодня, 13:50
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50