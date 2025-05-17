Эксперт Вансу: конфликт на Украине вряд ли будет решен дипломатическим путем

Украинский конфликт вряд ли удастся разрешить дипломатическим путем в ближайшем будущем из-за принципиально разного подхода сторон к вопросу его урегулирования.

Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил таиландский эксперт в сфере международных отношений, преподаватель Института исследования проблем мира Университета принца Сонгкхла Рустам Вансу.

"Продолжающееся военное противостояние между Россией и Украиной превратилось в сложный геополитический кризис. Несмотря на несколько попыток проводить мирные переговоры, перспективы дипломатического урегулирования остаются мрачными. Основные требования каждой из сторон принципиально расходятся, что делает достижение любого соглашения практически невозможным. Конфликт вряд ли будет разрешен дипломатическим путем в ближайшем будущем, учитывая непримиримые позиции его участников", - сказал он.

"Украина стремится к немедленному прекращению огня, но решительно отвергает любое мирное соглашение, которое будет рассматриваться как победа России или потребует территориальных уступок. Россия, с другой стороны, выступает за установление прочного мира в случае согласия Украины на значительные уступки, включая территориальные, отказ от вступления в НАТО и размещения на своей территории военного контингента европейских стран. Соединенные Штаты поддерживают прекращение огня и долгосрочный мир, даже если это означает, что Украина должна будет отказаться от части своей территории. Вашингтон все больше не желает нести бремя поддержки Украины в одиночку, предпочитая, чтобы европейские союзники играли более важную роль в этом", - отметил собеседник агентства.

Вансу указал, что конфликт на Украине "поставил Европу в парадоксальное положение". "Европейские лидеры считают, что затяжной конфликт может в конечном итоге ослабить Россию, которую они рассматривают как долгосрочную угрозу. Для Европы поражение Украины будет означать стратегический проигрыш для всего континента. Тем не менее Европа сталкивается с тем, что ее экономические и военные возможности ограничены, что не позволяет создать грозную силу для прямого противостояния России в ближайшем будущем", - подчеркнул таиландский эксперт.