Президент Ильхам Алиев: Благодаря предпринятым прогрессивным шагам азербайджанское здравоохранение прошло путь, полный достижений

Ставший уже традиционным Международный конгресс «Бакинские дни сердца» посвящен памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, что имеет особое значение.

На протяжении всей своей деятельности великий лидер вносил весомый вклад в постоянное совершенствование системы здравоохранения нашей страны и построение ее на уровне высоких стандартов.

Благодаря предпринятым за минувший период прогрессивным шагам азербайджанское здравоохранение прошло путь, полный достижений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам IX Международного конгресса «Бакинские дни сердца».

«Сейчас в нашей стране созданы необходимые условия для развития различных направлений медицины, в том числе лечения сердечно-сосудистых заболеваний самыми современными хирургическими методами, с использованием новейших достижений кардиологической науки. Отрадно, что местными специалистами успешно проводятся сложные операции, осуществляемые во всемирно известных кардиологических центрах.

Этот конгресс играет особую роль с точки зрения применения в Азербайджане новых медицинских методов и технологий лечения. Участие известных ученых-кардиологов и хирургов, представляющих авторитетные международные медицинские учреждения, является показателем высокого престижа вашего мероприятия, имеющего важное научное и практическое значение.

Надеюсь, что широкое обсуждение на конгрессе актуальных вопросов кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии еще больше укрепит связи наших врачей с зарубежными коллегами, благодаря взаимному использованию международного опыта послужит развитию медицинской науки в целом», - отмечается в обращении.